أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية على الدول العربية حيث سيتم فرض 10% على كل من مصر والسعودية، وفقا لوكالة بلومبرج.

كما قرر فرض رسوم على الإمارات والمغرب بنسبة 10% والأردن بنسبة 20% كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا وليبيا 31% والعراق 39%.

أعلن ترامب أن اليوم هو "يوم التحرير"، معتبراً أنه سيكون موعداً لـ"ولادة الصناعة الأمريكية من جديد"، مشدداً على أن الوظائف والمصانع ستعود سريعاً إلى الولايات المتحدة.

وأضاف خلال فعالية اليوم في البيت الأبيض، أن العديد من الأمريكيين عانوا جراء عدم عدالة بيئة التجارة، مشدداً على أن الأسعار ستنخفض أمام المستهلكين الأميركيين، وستحقق الشركات الأمريكية أرباحاً بسبب الرسوم التي يفرضها.

قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا ارتفع بنسبة 10% بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 7.7 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار في 2023.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن أبرز السلع التي يجري تداولها (استيراد وتصدير) بين البلدين، هي الملابس، ومحضرات الخضر والفاكهة والسجاد وبعض الأنسجة واللدائن ومصنوعاتها.