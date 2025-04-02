مسعود أوزيل يرفض دعوة معارضي أردوغان للمقاطعة ويدعو إلى التماسك الاجتماعي

انتقد اللاعب الدولي الألماني السابق، مسعود أوزيل، دعوة مقاطعة أطلقها منتقدو الحكومة التركية وسط أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وقال لاعب كرة القدم المحترف السابق، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "دعونا لا نلحق الضرر بعلاماتنا التجارية المحلية والوطنية تحت ستار المقاطعة. دعونا نحمي تماسكنا الاجتماعي!".

وأدى اعتقال واحتجاز عمدة إسطنبول المعزول، أكرم إمام أوغلو، إلى الزج بتركيا في الاضطرابات وأثار احتجاجات حاشدة. ونظم مئات الآلاف مظاهرات، ودعا حزب إمام أوغلو إلى تنظيم المزيد من المظاهرات مساء اليوم الأربعاء.

وسخر سياسي من حزب "الشعب الجمهوري"، حزب المعارضة الرئيسي، من أوزيل عبر منصة "إكس"، متسائلا عن قميص المنتخب الوطني الذي كان يرتديه. ورد أوزيل بأنه لعب لألمانيا ولم يشك أبدا في "ولائه لبلده وأمته".

ولطالما كان أوزيل، وهو ابن مهاجرين تركيين في ألمانيا، من مؤيدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي كان إشبينه في حفل زفافه.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما مؤخرا إلى لجنة قيادية رئيسية في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

وتستهدف دعوة المعارضة للمقاطعة الشركات والعلامات التجارية، التي عادة ما ينظر إليها على أنها موالية للحكومة.

وأثارت هذه الدعوة انتقادات لاذعة من مسؤولين حكوميين. وفتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا في هذه الدعوة "المثيرة للانقسام" و"مروجيها".