 عودة عواد وزيزو.. تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش - بوابة الشروق
الأربعاء 2 أبريل 2025 2:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

عودة عواد وزيزو.. تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 2:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 2:10 م

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويلعب الزمالك مع ستيلينبوش على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود  ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك