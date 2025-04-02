ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى حوالي 3000 مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين

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ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب ميانمار إلى 2886، طبقا لما ذكره المجلس العسكري الحاكم، فيما أصيب أكثر من 4600 آخرين ومازال حوالي 370 في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من وقوع الزلزال.

وقال زعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج اليوم الأربعاء إن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تحت الأنقاض تتضاءل الآن.

وتحذر منظمات الإغاثة من أن العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين ربما يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن الصراع المستمر وانقطاع الاتصالات والقيود المفروضة على الوصول، تجعل من الصعب تقييم النطاق الكامل للكارثة والاحتياجات الطبية، لاسيما في المناطق النائية.

وكان زلزال بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، ومنطقة ساجاينج ومدينة نايبيداو، يوم الجمعة الماضي .

وشعر سكان بانكوك بالهزات الأرضية على مسافة تزيد على ألف كيلومتر.



