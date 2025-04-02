محافظ مطروح يقدم واجب العزاء في الأنبا باخوميوس

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واجب العزاء في نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك خلال العزاء الذي أقيم بكنيسة الشهيدين بمطروح.

وأكد المحافظ، أن نيافة الأنبا باخوميوس كان رمزًا للتآخي والمودة ونموذجًا مضيئًا للوطنية الحقيقية ومواقفه الإنسانية النبيلة.

رافق محافظ مطروح خلال تقديم العزاء كل من المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ عطية سالم الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد مصطفى وكيل مديرية أوقاف مطروح، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات، وعدد من العمد والمشايخ. وكان في استقبالهم الأب متى زكريا راعي كنائس مطروح وعدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية بمطروح.