البرلمان الروسي يعتزم إصدار حزمة تشريعية تستهدف معارضي الحرب في أوكرانيا

=قدم البرلمان الروسي حزمة تشريعية جديدة تستهدف معارضي الحرب في أوكرانيا.

ونقل الموقع الإليكتروني الرسمي للبرلمان الروسي عن رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، فياتشيسلاف فولودين قوله، اليوم الأربعاء، إن "أولئك الذين فروا جبنا إلى الخارج ويواصلون الإضرار ببلدنا من هناك، ويمولون النازيين الأوكرانيين، ويشوهون سمعة الجيش الروسي، ويدعون إلى ارتكاب جرائم ضد روسيا، يجب أن يدركوا أنهم سيتعرضون للمحاسبة."

وتم تمرير مشاريع القوانين الجديدة، التي قدمها أكثر من 400 نائب، في قراءتها الأولى. ويتطلب اعتمادها النهائي ثلاث قراءات.

ويوسع أحد التشريعات تعريف "العميل الأجنبي"، حيث يمكن تصنيف الروس الذين يساعدون منظمات دولية "تعمل ضد مصالح روسيا" ضمن هذه الفئة.

ويقدم مشروع قانون آخر 20 جريمة جنائية جديدة يمكن إدانة المتهمين بها غيابيا، وتشمل هذه الجرائم "نشر معلومات كاذبة" و"تشويه سمعة الجيش الروسي".

ويقترح مشروع القانون أيضا عقوبات أشد على معارضي الحرب، حيث ينص على عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات ضد "الدعم بدافع مصلحة ذاتية" للمنظمات الدولية، بينما قد تؤدي "تشويه سمعة الجيش" أو الدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا إلى السجن لمدة خمس سنوات. كما يجري أيضا النظر في مصادرة الأصول.

ويُذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، شددت القيادة الروسية بشكل كبير القوانين ضد معارضي الحرب في الداخل.



