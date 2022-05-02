 العراق: العصابات الإجرامية استهدفت مصفى شركة كار بالصواريخ - بوابة الشروق
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العراق: العصابات الإجرامية استهدفت مصفى شركة كار بالصواريخ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 12:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 12:01 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إقدام العصابات الإجرامية على استهداف مصفى شركة كار بالصواريخ في أربيل.

وقالت الخلية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إنه في الوقت الذي ينعم به العراقيين بالأمن والأمان، و يستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الإرهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشأت النفطية في البلاد.

وأوضحت أن أحد الصواريخ استهدفت إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى نشب بها حريق بداخلها، مبينة أنه تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك خسائر بشرية.

واعتبرت الخلية أن هذا العمل الإرهابي الهدف منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا.

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