كلوب يحذر لاعبيه من ردة فعل فياريال

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه ما زال أمامه بعض العمل ليقدمه من أجل ضمان مقعد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل ليفربول ضيفا على فياريال الإسباني غدا الثلاثاء في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي للبطولة. وكان الفريق فاز على فياريال 2 / صفر ذهابا يوم الأربعاء الماضي.

وأعرب كلوب عن اعتقاده بأن فياريال سيقدم كل ما بوسعه من محاولات في مباراة الإياب غدا أملا في التأهل للنهائي.

ويتطلع ليفربول إلى تحقيق حلم الرباعية في الموسم الحالي حيث توج الفريق فعليا بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالتغلب على تشيلسي في النهائي بركلات الترجيح ، ويلتقي تشيلسي أيضا في نهائي كأس إنجلترا في 14 مايو الحالي فيما يحتل الفريق المركز الثاني بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي.

وإذا اجتاز ليفربول مباراة الغد ، سيبلغ الفريق نهائي دوري الأبطال الأوروبي للمرة العاشرة في تاريخه وللمرة الثالثة بقيادة كلوب.

ورغم الأفضلية التي يتمتع بها ليفربول بعد الفوز ذهابا ، أكد كلوب أن فريقه يجب أن يكون مستعدا للرد الشرس المتوقع من فياريال غدا الثلاثاء وأنه يتعين على ليفربول عدم اعتبار المواجهة مضمونة أو محسومة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الاثنين قبل مباراة الغد : "لا ، المواجهة لم تحسم بعد. نعلم هذا. إنه الشوط الأول. وأفضل أسلوب نتبعه هو تجاهل نتيجة المباراة الأولى".

وأوضح : "علينا التعامل مع مباراة الغد كما لو كانت مواجهات كؤوس ومن مباراة واحدة ويتعين علينا أن نحسم الأمر على ملعب فياريال. سنسعى للفوز هناك. هذا هو ما سنحاول عمله. ونعلم أن المنافس سيقدم كل ما بوسعه في المباراة. هذا كان واضحا في كل ما قاله أوناي (إيمري المدير الفني لفياريال) بعد مباراة الذهاب".

وأضاف : "ستكون مباراة أخرى صعبة ، ولكنها جيدة. الدور قبل النهائي لدوري الأبطال يجب أن يكون صعبا. لم نتوقع أبدا أن تكون المواجهة سهلة ، وهي لن تكون سهلة. قدمنا مباراة جيدة على ملعبنا ، وسنقدم مباراة أفضل في لقاء الإياب أيضا".

وأشار كلوب : "الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هو ثاني أهم مباراة يمكن أن تخوضها حيث تأتي في المرتبة التالية للنهائي... لا تعرف أبدا ما إذا كنت ستبلغ قبل النهائي مرة أخرى. ولا تعرف أبدا ما إذا كانت لديك فرصة أخرى لبلوغ النهائي. لدينا فريق استثنائي ، لكن لا شيء مضمون. من الأفضل أن تتعامل مع اللقاء بعناية وحذر وتكون جاهزا . سنكون مستعدين".

وفاز ليفربول بجميع المباريات الخمسة التي خاضها خارج ملعبه في البطولة هذا الموسم بداية من دور المجموعات وحتى دور الثمانية.

وإذا فاز الفريق على فياريال غدا في إسبانيا ، سيكون أول فريق يفوز بهذا العدد من المباريات خارج ملعبه في موسم واحد بالبطولة على مدار تاريخها سواء بمسماها القديم أو الحالي.

ومع حفاظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في آخر 13 مباراة خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم ، شدد كلوب على أهمية وجود بدائل إضافية في فريقه مقارنة بمواسم سابقة.

وقال كلوب : "بشكل عام ، الفترات الأخيرة في الموسم تكون قوية للغاية بسبب الصعوبة البالغة لدوري الأبطال... من المهم أن ندرك هذا. وعلى مستوى التاريخ ، نحن بأفضل حال لنا من الناحية البدنية. ولا يتعين علينا دفع اللاعبين كما فعلنا في 2018 ، حيث وصلنا إلى النهائي (وخسرنا 1 / 3 أمام ريال مدريد الإسباني) ، إلى حد كبير على ثلاث عجلات ، مع عودة اللاعبين من الإصابة وهذه الأمور".

وتشهد مباراة الغد عودة الإسباني تياجو ألكانتارا /31 عاما/ لاعب خط وسط ليفربول إلى بلاده بعدما قدم عرضا قويا في مباراة الذهاب أمام فياريال حيث مرر خلال هذه المباراة أكثر من 100 تمريرة لزملائه. وقال كلوب إن تياجو يمكنه بدء المباراة مع أي فريق في العالم.

وقال كلوب : "عندما يكون تياجو بالمستوى الذي يتمتع به حاليا ، يمكنه اللعب لأي فريق في العالم. وسيؤدي بشكل جيد مع المنتخب الإسباني أيضا... كانت لديه بعض المشاكل عندما حضر إلى هنا ، وتعرض للإصابة. والمنتخب الإسباني لديه بوضوح العديد من الخيارات في خط الوسط لأنه فريق موهوب كرويا بشكل لا يصدق".