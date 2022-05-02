كييف: اكتشاف جاسوس روسي داخل الأركان العامة الأوكرانية

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قالت السلطات الأمنية الأوكرانية إنها اكتشفت خلية من الجواسيس الروس.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن أوليكسي أريستوفيتش ، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال ليل الأحد إن أحد الجواسيس يعمل في هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

ولم يكشف عن تفاصيل بشأن عدد أو أعضاء خلية التجسس.

ومع ذلك ذكر أريستوفيتش أحد الأهداف المزعومة للخلية.

وأوضح أن أفراد الخلية كان من المفترض أن يقوموا "بإسقاط طائرة ركاب فوق روسيا أو بيلاروس ثم يقولون إن أوكرانيا هي المسؤولة".

وأضاف أن الخطة كانت تتضمن استخدام صواريخ مضادة للطائرات من المخزونات الأوكرانية .