الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال تشارك في قمة مجموعة السبع بألمانيا في يوليو

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أكدت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال سوف تشارك في قمة مجموعة السبع المزمعة في قلعة إيلماو بولاية بافاريا في يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت إن الدول الأربع سوف تحل ضيوفا على اجتماع القوى السبع الاقتصادية والديمقراطية الكبرى في العالم.

وبجانب ألمانيا، تضم المجموعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.

وتولت ألمانيا في مطلع يناير الماضي الرئاسة الدورية لمجموعة السبع لمدة عام.

ومن المقرر أن تعقد القمة تحت رئاسة ألمانيا خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو المقبل في جبال الآلب البافارية.

وإلى جانب الحرب في أوكرانيا، من المتوقع أن تتركز أعمال القمة على المناخ والحرب ضد الأوبئة وتعزيز التعاون الدولي والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم.