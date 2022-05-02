ضبط 3 أشخاص قتلوا طالبا وألقوا جثته وسط الزراعات في سوهاج

فارق طالب الحياة؛ إثر إصابته بطلق نارى في مركز جهينة بسوهاج.

وتبين من التحريات، أن الضحية خرج لمقابلة صديقه، مستقلًّا دراجته النارية، وأن مشادة كلامية حدثت بينه وبين أحد الأشخاص، وأن الضحية لوح للمتهم بسلاح أبيض، ما استفزّه، فأخرج سلاحًا ناريًّا وأطلق منه عيارًا أصاب القتيل، الذي فارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى، فاستعان المتهم بـ3 آخرين، حيث وضعوه داخل توكتوك، وألقوه بالطريق العام، وفروا هاربين، وأُلقي القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

البداية كانت ببلاغ إلى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بأرض زراعية بدائرة المركز، وبالفحص تبين أن المتوفي طالب، مقيم بدائرة القسم، ويوجد عيار نارى بجسده، وبسؤال والد المتوفي قرر خروج نجله مستقلًّا دراجته النارية لمقابلة أحد أصدقائه، وأنه لم يعد.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، 3 منهم لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما أضافوا أنه بتاريخ الواقعة توجه المجني عليه، وبرفقته أحد المتهمين، مستقلين دراجة نارية خاصة بالمجني عليه وقيادته، إلى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، وتقابلا مع أحد المتهمين، وعقب ذلك حدثت مشادة بين الأخير والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتلويح بسلاح أبيض في وجه المتهم.

وعلى إثر ذلك أطلق الأخير عيارًا ناريًّا من بندقية آلية كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه، واتصل أحد المتهمين بباقى المتهمين، الذين حضروا مستقلين مركبة «توكتوك»، قيادة أحدهم، واصطحبوا المجني عليه، متوجهين إلى المستشفى لإسعافه، وفي الطريق تبينت لهم وفاته، فألقوا جثته بمكان العثور عليها، كما تم بإرشادهم ضبط «السلاح النارى ومركبة التوكتوك» المستخدمين في ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات من العيار ذاته والدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه.