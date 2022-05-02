محافظ البحيرة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك وسط حشد كبير من المصلين

أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بدمنهور، بحضور حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ، وحشد كبير من المصلين من أبناء مدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

وعقب انتهاء الصلاة، ألقى محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد والتى جاءت بعنوان "يوم الجائزة الكبرى"، وتناولت فضل الثواب العظيم لشهر رمضان المعظم، ليشرق علينا عيد الفطر المبارك ينشر على الدنيا البهجة وفيه يفرح الصائمون بصيامهم وقيامهم وعباداتهم، وإنفاقهم في وجوه الخير.

وصافح المحافظ، المصلين وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك، مقدما خالص التهاني القلبية لشعب محافظة البحيرة بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال إنه في تلك المناسبة السعيدة يعاهد أبنائه من شعب البحيرة الكرام في كل مكان على استمرار البذل والعطاء لتلبية كل احتياجاتهم ومطالبهم، مؤكدا أن الأيام القادمة تحمل معها الخير لمصر كلها بتكاتف الجميع ووقوف الشعب العظيم خلف قيادته الحكيمة والتوحد صفًا واحدًا لنجني معًا ثمار خطط وبرامج التنمية والإصلاح.