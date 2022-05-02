تركيا: تحييد 61 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تحييد 61 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" خلال عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ منتصف الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي وتلك المشاركة في العمليات شمالي سوريا والعراق، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

وأضاف في كلمته بغرفة العمليات المشتركة التابعة لقيادة القوات البرية، في ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق) أن عملية "المخلب- القفل" متواصلة بنجاح وتم خلالها تحييد 61 عنصرا وتدمير 82 مغارة ووكرا يستخدمها المسلحون.

كما أشار إلى تدمير 413 عبوة ناسفة واستمرار أعمال التمشيط في المنطقة، مؤكدا أن خسائر المسلحين ستزداد خلال الأيام المقبلة.

وشدد أكار أن "الهدف الوحيد لعمليات تركيا شمالي العراق هم الإرهابيون"، مشيرا إلى أن أنقرة تحترم سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​" ضد العناصر المسلحة في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

كانت وزارة الخارجية العراقية قد استدعت السفير التركي لدي بغداد وقدمت احتجاجا على العملية.