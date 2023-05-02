 الهند: وكالة التحقيقات الوطنية تداهم مواقع متعددة في كشمير - بوابة الشروق
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الهند: وكالة التحقيقات الوطنية تداهم مواقع متعددة في كشمير

سريناجار (الهند) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:14 ص

شنت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية مداهمات صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت عدة مواقع في أنحاء وادي كشمير، في إطار تحقيقات تتعلق بقضية لتمويل الإرهاب، حيث احتجزت شخصا واحدا لاستجوابه، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية نقلا عن مسئولين.

وقالت الوكالة إنها نفذت مداهمات في اثني عشر موقعا في مناطق سريناجار وأوانتيبورا وبولواما وكولجام وأنانتناج.

وقال المسئولون إنه تم استجواب شخص واحد احتجزته وكالة التحقيقات الوطنية من منطقة سوزيث في سريناجار.

وأوضحت أن الشخص المحتجز يدعى إسحاق أحمد بهات.


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