منتقدو ترامب يطلقون منظمة جديدة لتسليط الضوء على ارتفاع نفقات المعيشة في أمريكا

قررت مجموعة من منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إطلاق، منظمة جديدة تُسمى "تحالف التكاليف"، لتسليط الضوء على عدم قدرة الرئيس ترامب على السيطرة على ارتفاع التكاليف في الأشهر الأولى من رئاسته الجديدة.

وتتوقع المجموعة أن تنشط بشكل خاص قبل الانتخابات المقبلة في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وفقًا للخطط الأولية التي أُطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع قبل الإعلان الرسمي عنها. وسيعمل "تحالف التكاليف" على إيصال رسالته من خلال مزيج من الإعلانات المدفوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الصحفية، والفعاليات الميدانية مع قادة الأعمال الصغيرة، والمحاربين القدامى، والمجتمع الديني.

يضم التحالف تيري هولت، المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن ورئيس مجلس النواب السابق جون بوينر، وكلاهما جمهوريان، ويشغل منصب مستشار اتصالات أول في التحالف الجديد إلى جانب أندرو بيتس، المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الديمقراطي.

وقال هولت وبيتس في بيان مشترك: "إن رسوم ترامب الجمركية - وهي أكبر زيادة ضريبية على الطبقة المتوسطة في التاريخ الحديث - تُسبب ارتفاعًا حادًا في الأسعار اليومية وتُلحق أضرارًا بالغة بالشركات الكبيرة والصغيرة. ثم تأتي التخفيضات الضريبية التضخمية الفادحة للأثرياء، والتي ستُثقل كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. سواء كنت جمهوريًا أو ديمقراطيًا أو أي حزب آخر، فإن أجندة دونالد ترامب تُمثل أزمة اقتصادية تُهدد سبل عيشك ومستوى معيشتك".

وتدخل المنظمة الجديدة مشهدًا سياسيًا حافلًا بالفعل بأصوات قوية تُناضل لتشكيل الحوار الوطني، بعد مرور ما يزيد قليلًا عن 100 يوم على بدء ترامب ولايته الثانية. وتعهد الرئيس الجمهوري بـ"القضاء على التضخم" في اليوم الأول، لكنه ركز أكثر على الهجرة والحروب الثقافية والانتقام من خصومه السياسيين، في حين شنّ حربًا تجارية عالمية رفعت بعض التكاليف، وتُهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، صرّح ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بأنه "لا يوجد تضخم"، وزعم أن أسعار البقالة والبيض قد انخفضت، وأن سعر البنزين انخفض إلى 98ر1 دولار للجالون، في حين تشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار البقالة بنسبة 5ر0% في شهرين من الأشهر الثلاثة الماضية، وهي الآن أعلى بنسبة 4ر2% عن العام الماضي. وانخفضت أسعار البنزين والنفط - حيث انخفضت تكاليف البنزين بنسبة 10% عن العام الماضي - مواصلةً بذلك اتجاهًا طويل الأمد استمر جزئيًا بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد.

كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ في مارس، وهي علامة مشجعة، مع أنه بلغ 6ر3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا للمقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وهو أعلى بكثير من المستوى المستهدف بالنسبة للمجلس وهو 2% سنويا.