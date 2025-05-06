محكمة أمريكية تُلزم تاكاتا بدفع 3 ملايين دولار لرجل أُصيب بوسادة هوائية

قضت هيئة محلفين في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية بمنح تعويض قدره 3 ملايين دولار لرجل تعرض لإصابة بالغة بسبب وسادة هوائية معيبة في حادث وقع عام 2020.

وتوصلت هيئة المحلفين في مقاطعة ميامي-دايد إلى الحكم لصالح خوسيه هيرنانديز يوم الخميس الماضي، وفقا لسجلات المحكمة. وكان هيرنانديز قد رفع دعوى قضائية عام 2022 ضد "صندوق تعويضات دعاوى وسائد تاكاتا الهوائية"، الذي أُنشئ في إطار عملية إفلاس شركة تاكاتا.

وكان هيرنانديز يقود سيارته من طراز هوندا سيفيك 2005 في مدينة ميامي في ديسمبر 2020 عندما صدمته سيارة أخرى أثناء محاولته الانعطاف يسارا، بحسب محاميه.

وبحسب الدعوى، كان من المفترض أن يسبب الحادث إصابات طفيفة فقط، لكن مضخة الوسادة الهوائية من نوع تاكاتا انفجرت بشكل غير سليم، ما أدى إلى انطلاق شظية معدنية بطول عدة بوصات استقرت في ذراعه اليمنى.

ولم يرد محامو صندوق تاكاتا حتى الآن على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت يوم الإثنين لطلب تعليق.

ووفقا للجهات التنظيمية، تم ربط ما لا يقل عن 28 حالة وفاة في الولايات المتحدة بمضخات وسائد تاكاتا الهوائية، وأكثر من 36 حالة وفاة حول العالم. كما أُصيب أكثر من 400 شخص في الولايات المتحدة بسبب هذه العيوب. وبدأت عمليات السحب الواسعة النطاق لهذه الوسائد الهوائية في عام 2013.

وكانت شركة تاكاتا تستخدم مادة نترات الأمونيوم لإحداث انفجار صغير ينفخ الوسادة الهوائية عند وقوع الحوادث. لكن هذه المادة الكيميائية قد تتحلل بمرور الوقت نتيجة الحرارة والرطوبة الشديدتين، مما قد يؤدي إلى انفجارها بقوة مفرطة. وقد يؤدي ذلك إلى تمزق عبوة معدنية وانطلاق شظايا داخل مقصورة الركاب.