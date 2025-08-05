مفوض الأونروا: الجوع هو القاتل الجديد في غزة

فيليب لازاريني: حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق وبكرامة والسماح للأمم المتحدة وشركائها للقيام بعملهم

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، أن الجوع بات القاتل الجديد في قطاع غزة، وشدد على أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس، الثلاثاء: "بعد 5 أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة".

ومنذ مارس الماضي تمارس إسرائيل سياسة تجويع ممنهج بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تغلق المعابر وترفض دخول كافة الإمدادات والمساعدات إلا بكميات شحيحة جدا، ما تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار المفوض الأممي إلى أن "مراكز التوزيع المجتمعية، بدعم من الشركاء، كانت توفر الغذاء والمساعدات لنحو مليوني شخص قبل انتشار المجاعة في القطاع".

وشدد مفوض الأونروا على أنه "حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة"، وأكد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها للقيام بعملهم.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قِبل الأمم المتحدة.

ومنذ بدء هذه الآلية، وصل عدد القتلى إلى ألف و568 فلسطينيا، وأكثر من 11 ألف و230 مصابا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار يوميا على منتظري المساعدات، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة الثلاثاء.

كما أفادت الوزارة بارتفاع العدد الإجمالي لضحايا التجويع الممنهج وسوء التغذية إلى "188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا"، منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.