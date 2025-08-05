حزب الله يرفض موافقته على أي جدول زمني لنزع السلاح في ظل العدوان الإسرائيلي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا جاءت بإملاءات تهدف إلى إضعاف لبنان عبر نزع سلاح المقاومة لصالح إسرائيل، معتبرا أن الهدف من تلك الضغوط هو تجريد لبنان من قوته، وفق قوله.

وأوضح قاسم، في كلمة له، أن "حزب الله" اللبناني لن يوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحه يُطرح للتنفيذ في ظل "العدوان الإسرائيلي المستمر".

وشدد على أن أي "عدوان على لبنان سيقابل بهجوم صاروخي على إسرائيل"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد قاسم في كلمته على أن بناء لبنان لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة الوطنية، وتحديد الأولويات بعيدا عن أي وصاية خارجية.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل كشف عن مستوى التعاون القائم بين المقاومة والدولة، لافتا إلى أن "حزب الله" التزم بالاتفاق، وسهّل كل الإجراءات اللازمة لإنجازه، ولم تُسجل أي خروقات من جانبه طوال ثمانية أشهر.

وأكد قاسم أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق وقامت بآلاف الخروقات، لأنها رأت أن الاتفاق يمنح "حزب الله" اللبناني قدرة على تعزيز وجوده داخل لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".