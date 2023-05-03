رومانيا تأمل في الانضمام إلى منطقة شنجن في 2023

قال مسئول كبير بوزارة الداخلية الرومانية، خلال زيارة لبرلين اليوم الثلاثاء، إن رومانيا تهدف إلى الانضمام هذا العام إلى منطقة شنجن للسفر بدون تأشيرة عبر معظم أنحاء أوروبا.

وأضاف رائد عرفات، وزير الدولة في الحكومة، أن رومانيا استوفت الشكليات للانضمام إلى منطقة شنجن التي تضم 27 دولة، وتأمل أن يحدث ذلك في ظل الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.

وتضم منطقة شنجن معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا، بينما تنتظر رومانيا وبلغاريا العضوتان بالاتحاد الأوروبي الانضمام إليها.

وقال عرفات إن أزمات مثل الوباء أظهرت أنه يمكن تحقيق المزيد عندما يعمل الاتحاد الأوروبي سويا، ودعا إلى أن تستوعب منطقة شنجن كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاقتصاد الروماني يتراجع بسبب الطوابير الطويلة من المهاجرين على حدودها، ويعاني الكثير من الأشخاص.

وقال إنه من الصعب للغاية على أي مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي أن يستخدم رومانيا لدخول التكتل، وزادت رومانيا أيضا من الحماية على طول حدودها.

وعرقلت النمسا في ديسمبر الماضي انضمام رومانيا وبلغاريا، ودفعت فيينا بأن عددا كبيرا جدا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا يصلون إلى النمسا عبر رومانيا، ولا يمكن قبول الأعضاء الجدد إلا بموافقة جميع الدول الأعضاء.