الرقابة الإدارية تتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية لضبط المخالفين في شتى المجالات

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، دور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه؛ ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام.

وكشف "الهجان"، عن أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة، بعمل حملات تفتيشية؛ لضبط الأسواق ومحاربة الفساد والكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين خلال مباشرتهم واجبات وظائفهم من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي للجرائم.

وفي هذا السياق، شكلت لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب الدلتا؛ للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، ومتابعة تنفيذ القوانين.

واشتركت الرقابة الإدارية مع اللجان المشكلة، لشن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية في مدينة بنها؛ للتأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت، وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح.

وأسفرت الحملة بقطاع التموين، عن تحرير 57 محضرا تتمثل في 16 محضر نقص وزن، و9 محاضر غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و10 محاضر لعدم وجود لوحة إعلانات، و11 محضر عدم نظافة، ومحضر عدم إعطاء بون، ومحضر عدم وجود سجل.

وجرى المرور على 5 محطات الوقود، وتحرير 3 محاضر تصرف في البنزين 80 والسولار، و3 محاضر لعدم إعلان الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود سجلات زيارة وتفتيش وعدم انتظام في القيد بسجل الوارد والمنصرف.

ومرت اللجنة، على 4 مستودعات غاز، وحررت 3 محاضر للغلق في المواعيد الرسمية، ومحضر لعدم إعلان الأسعار.

وفي قطاع الصحة، قامت اللجنة المشكلة، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية، من بينها مستشفى حميات بنها.

وتفقد قطاع تفتيش هيئة الدواء، 3 صيدليات، وجرى تحرير 3 محاضر مخالفة؛ لعدم وجود صيدلي بالصيدلة ووجد عينات مجانية معدة للبيع، وبيع أدوية تأمين صحي، وأدوية مجهولة المصدر.

وبقطاع التعليم، تم المرور على 13 سنترا للدروس الخصوصية دون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة لهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي قطاع الطب البيطري، تفقدت اللجنة بعض المطاعم الغذائية، وجرى ضبط 60 كيلو شيش طاوك غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر جنحة صحية؛ لعدم وجود شهادات صحية، وخلال المرور على محال الجزارة تم ضبط 23 كيلو لحم جاموسي ذبح خارج السلخانة، وتحرر محضر جنحة بالكمية المضبوطة، وجنحة صحية لعدم وجود ترخيص.

وفي قطاع الطرق، تم المرور على الطرق المنفذة خلال خطة 2019/2020 بمدينة بنها، وتبين وجود ملاحظات تتمثل في وجود خشونة في سطح الأسفلت وعدم استواء السطح وحفر ببعض الأماكن، وأخذت عينات من الطرق التي تم المرور عليها؛ لإرسالها إلى معمل كلية الهندسة لفحصها.

وفي قطاع مياه الشرب، أخذت اللجنة، عينات من بعض محطات مياه الشرب بمدينة بنها، وجرى سحب عينة من عملية مياه بطا المرشحة، والمرور على بعض عمليات المياه الخاصة، وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها.

ويذكر أن شدد المحافظ على مديري المديريات والأجهزة الرقابية والتفتيش المالي والإداري، بتكثيف الحملات التفتيشية خلال حملة اليوم الواحد في جميع القطاعات، بالتعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة؛ للتحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في المجالات الخدمية بالقليوبية.