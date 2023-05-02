محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالشامية والوحدة الصحية بالغريب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية بقرى مركز ساحل سليم، أعمال تنفيذ مشروعات مجمع خدمات المواطنين بالشامية والوحدة الصحية بالغريب والوحدة الاجتمعية بالمطمر بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافقه خلال الجولة التفقدية اللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس هشام أبو ضيف مدير تنفيذ مشروعات الجهاز، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، والذي تم الانتهاء من إنشاؤه بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ، واطمئن على الانتهاء من المشروع وتوصيل جميع المرافق له، والذي يتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوي"، ويحتوى على مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، ومقر الوحدة المحلية، ومقر للمجلس المحلي؛ وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة؛ ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم الميدانية بقرية الغريب بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية، وتابع أعمال الإنشاء بالمبنى، والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري إنشائها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوي".

وأكد أن الدور الأرضي يحتوي على عيادة طب الأسرة، وتطعيمات، وعيادة أسنان، ومركز كبار السن، وخدمات تثقيفية، وعيادة إسعافات أولية، ومتابعة حمل، والدور الأول علوي يحتوي على غرفة أنظمة، وعيادة طب أسرة ومشورة، ومعمل، والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وجميع القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة، وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك.

كما لفت إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل؛ وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى، موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في جميع القطاعات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروعات تتضمن مجمعات خدمية للمواطنين بـ35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا "1227 فصلا دراسيا" بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والري 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه.

وتابع أن المجمعات السكنية تتضمن 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا ما بين "أسواق ومواقف ونقاط إطفاء" بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات، و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة، و10 محطات سكة حديد، وواحد محطة غاز، و10 محطات معالجة، و42 محطة مياه، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.