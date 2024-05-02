وزير خارجية الإمارات يستقبل زعيم المعارضة الإسرائيلي

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإماراتية، صباح الخميس، أشار الوزير إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.

وشدد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين، وبذل الجهود كافة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة، ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، باستشهاد 6 مواطنين في قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والأهالي 3 شهداء، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة الشمالية الغربية من المخيم.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب شرق مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق في بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرق المدينة قصفا مكثفا من طائرات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، قصف طيران الاحتلال بناية سكنية لعائلة اشتيوي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزل في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي المواطنين في أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أراضي وخيام النازحين شرق مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34568 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء الإصابات ارتفعت إلى 77765، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.