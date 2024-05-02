حماس تدعو دول أمريكا الجنوبية وكافة الدول لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

دعت حركة حماس دول أمريكا الجنوبية وكافة الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل كامل.

جاء ذلك في بيان للحركة في أعقاب إعلان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، في خطاب ألقاه بمناسبة عيد العمال الأربعاء، إن بلاده سوف تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وذكر بيان حماس: "نثمن عاليًا موقف الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونعتبر هذا الموقف انتصارًا لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة"، بحسب وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية.



وكان الرئيس الكولومبي قال إن بلاده سوف تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لوجود "رئيس حكومة إبادة جماعية" على رأس الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيترو قوله في خطابه ألقاه وسط مدينة بوجوتا ودعا فيه إلى مسيرات لدعم حكومته: "إذا زالت فلسطين، فإن الإنسانية ستزول، ولن ندع فلسطين تزول".