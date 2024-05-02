 التعادل يحسم مواجهة مارسيليا وأتالانتا في نصف نهائي الدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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التعادل يحسم مواجهة مارسيليا وأتالانتا في نصف نهائي الدوري الأوروبي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 11:58 م

حسم التعادل الإيجابي 1-1، مواجهة مارسيليا الفرنسي أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب فليودروم، ضمن منافسات الذهاب من بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم الضيوف عن طريق جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل شانسيل مبيمبا لصالح مارسيليا في الدقيقة 20.

واستمر التعادل رغم محاولات الفريق الفرنسي لتحقيق التقدم، قبل مباراة الإياب التي تقام في إيطاليا.

ويلتقي الفريقان مجددًا يوم الخميس المقبل 9 من مايو الجاري، على ملعب جيويس ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي.


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