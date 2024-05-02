بلينكن: لا يمكن لأمريكا تأييد هجوم على رفح دون وجود خطة إنسانية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه لم يطلع بعد على خطة لهجوم إسرائيل المقرر على مدينة رفح بجنوب مدينة غزة، تضمن حماية المدنيين، وأكد مجددا أن واشنطن لا يمكنها تأييد مثل هذا الهجوم.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت) عن بلينكن قوله للصحفيين: "لا نستطيع تأييد، ولن نؤيد، عملية عسكرية واسعة في رفح في ظل عدم وجود خطة عملية توفر ضمان عدم تعرض المدنيين للأذى، ومن جانبنا لم نر مثل هذه الخطة".

وأشار بلينكن إلى أن "هناك طرقا أخرى، وفي تقديرنا طرقا أفضل، للتعامل مع التحدي المستمر الذي تمثله حماس والذي لا يتطلب عملية عسكرية واسعة في رفح"، مضيفا أن ذلك كان جوهر المحادثات المتواصلة مع المسؤولين الإسرائيليين.