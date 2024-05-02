الدفاعات الجوية الروسية تدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلجورود وروستوف وكراسنودار.

وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية، منها خمسة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وثلاثة فوق مقاطعة كراسنودار.