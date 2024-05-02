عقوبة جديدة ضد ساندرو تونالي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عقوبة جديدة ضد الإيطالي ساندرو تونالي لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد، بعد اعترافه بمخالفات لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة تونالي بالإيقاف لمدة شهرين مع وقت التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على اللاعب الإيطالي قدرها 20 ألف جنيه إسترليني، ووجه له تحذيرًا بشأن سلوكه المستقبلي.

وبعد تعليق فترة الإيقاف الجديدة من قبل الاتحاد الإنجليزي، يحق للاعب الإيطالي العودة للمشاركة مع فريقه نيوكاسل يونايتد عند انتهاء عقوبة قائمة لمدة 10 أشهر فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في شهر أكتوبر الماضي، وذلك شريطة ألا يرتكب أي خرق آخر لقواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي خلال فترة الإيقاف.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق نيوكاسل يونايتد نظيره بيرنلي على ملعب تورف مور، يوم السبت القادم، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».