دراسة: فيتامينات الحمل لا قيمة لها

صدرت الدورية العلمية Drug ‪&‬ therapeutic Bulletin والتى تختص بالأدوية وقد أبرزت مقالًا علميًا يختص بمجموعة الفيتامينات التى تحرص السيدات الحوامل على تناولها أثناء الحمل.

أشارت النتائج إلى أن تلك المجموعة من الفيتامينات ليست بالفعل مجدية وأن كل ما تحتاجه الحامل لا يزيد عن جرعة يومية من حامض الفوليك ٤٠٠ ميكروجرام بعد أن تأكدت فائدته فى حماية الجنين من تشوهات القناة العصبية أيضًا جرعة من فيتامين (د) لحماية العظام.‬

توصى الدراسة بأن تناول الأم طعامًا متوازنًا والكثير من الخضراوات والفاكهة الطازجة ومنتجات الألبان إلى جانب قدر كافٍ من الماء.