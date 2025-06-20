أردوغان: هجوم إسرائيل على إيران فاقم التهديدات لأمن المنطقة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مرحلة الصراع التي بدأت مع الهجوم الإسرائيلي على إيران زادت التهديدات لأمن المنطقة إلى أعلى مستوى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر حسابها على منصة "إكس".

وأفاد البيان أن الجانبين تناولا خلال الاتصال العدوان الإسرائيلي على إيران والعلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية.

وحذر الرئيس أردوغان خلال الاتصال من أن هجمات إسرائيل على إيران قد تضر بالمنطقة وأوروبا من حيث الهجرة واحتمال حدوث تسربات نووية.

وأكد أردوغان أن السبيل لحل الخلافات النووية مع إيران هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وشدد أن تركيا تبذل جهودا لإنهاء الصراع وضمان الهدوء، وأن هذه الجهود ستستمر.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.