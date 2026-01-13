أحمد موسى يشكر ترامب على قرار تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا: وعد فأوفى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر والتحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قرار إدارته بتصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كيانًا إرهابيًّا.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «نشكر الرئيس ترامب لأنه اتخذ القرار.. لأنه وعد فأوفى.. لكن هذه خطوة أولى وليست النهاية».

وأضاف أن ما صدر هو أمر تنفيذي لهم أهميته وتأثيره وتداعياته، لكن لابد أن يكون هناك قانون بهذه الخطوة، بحيث لا يقتصر الأمر على إخوان مصر.

وتابع: «أخبار الإخوان في قطر.. وفي تركيا.. وفي بريطانيا.. وفي فرنسا.. وفي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وفي سوريا وماليزيا وإندونيسيا.. أخبارهم إيه.. القرار الأمريكي يجب أن يشمل التنظيم كاملًا».

ونوه بأن الوضع في مصر أن هناك قرار اتخذه الشعب في 30 يونيو 2013، وتم التأكيد عليه في البيان التاريخي في 3 يوليو 2013، وقال: «هذه أيام عظيمة وبيانات عظيمة.. وهذه الأيام كتبتها في كتابي الذي سيتم توقيعه يوم الخميس.. وسيصدر في معرض الكتاب».

واستكمل: «في هذا الكتاب نقول الحكاية التي لا يمكن لأحد أن يقولها.. نحن أمام تاريخ عظيم حاليًّا»، ولفت إلى أن الكتاب يتضمن الكثير من القصص الذي يطلع عليها المصريون للمرة الأولى.

وشدد موسى، على أن مصر تحركت ضد جماعة الإخوان مبكرًا وصنفتها تنظيمًا إرهابيًّا، وقال: «وقتها قالت الدول إزاي بتعلموا كده.. اصبروا وشوفو ا وجربوا.. شوفوا الإرهاب اللي حصل في مصر من 1948 لليوم.. من يرتكب الإرهاب هي جماعة الإخوان الإرهابية».