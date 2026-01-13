سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الأردن أن جماعة الإخوان "منحلة" حكما، وذلك تعليقا على إدراج واشنطن فرعها بالأردن على "قوائم الإرهاب".

وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إن "جماعة الاخوان المسلمين في المملكة منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان 2025".

وأضاف في بيان على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الحكومة الأردنية "تابعت البيان الأمريكي الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن بخصوص تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية".

وتابع: "يتعامل الأردن مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقا لأحكام الدستور والقانون".

وفي يوليو 2020، قررت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، حل جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما حظرتها وأغلقت مكاتبها في أبريل 2025.

وفي وقت سابق اللاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان، أن هذه الخطوة جاءت استنادا للأمر التنفيذي رقم 14362 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب كلف روبيو ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في نوفمبر الماضي بموجب أمر تنفيذي بدراسة تصنيف الفروع الثلاثة كمنظمات إرهابية.

وقال روبيو إنه بموجب هذا القرار، تم إدراج تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن على قائمتي "المنظمات الإرهابية الأجنبية" و"الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص".

وأضاف أن هذا الإجراء سيتيح لوزارة الخزانة الأمريكية إدراج الجهات والأشخاص المعنيين على قوائم العقوبات.

وحتى الساعة (18:30 ت.غ) لم يصدر تعليق من جماعة الإخوان على القرار الأمريكي.