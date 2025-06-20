استشهاد 38 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في غزة

استشهد 38 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر اليوم الجمعة، جراء عدوان متواصل تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تصعيد دموي طال مدنيين ومنتظري مساعدات إنسانية.

وأفادت مصادر طبية بأن من بين الشهداء 25 مدنيًا سقطوا أثناء انتظارهم مساعدات إغاثية قرب محور نتساريم وسط القطاع، حيث فتحت قوات الاحتلال النار عليهم، ما أسفر أيضًا عن إصابة أكثر من 120 آخرين، وفقا لوكالة صفا.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استُشهد 11 مواطنًا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً سكنيًا، فيما استُشهد فلسطينيان آخران متأثرين بجراحهما جراء قصف إسرائيلي سابق قرب برج الزهارنة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الواسعة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

وأسفرت الحرب حتى الآن، بحسب وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 55,637 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 129,880 آخرين، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية، وانهيار شبه تام للقطاع الصحي، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر حدوث مجاعة وشيكة نتيجة الحصار ونقص الغذاء والدواء.