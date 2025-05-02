رغم أننى لا أعانى من أى مرض ظاهر إلا أن نوبات الإجهاد المستمر وأحيانًا الإغماء بدون سبب دفعتنى لإجراء تحليلات دم أولية ظهر منها أننى أعانى من أنيميا شديدة. قضيت فترة ثلاثة شهور أتناول فيها كل أنواع الحديد والفيتامينات ولم تتحسن الأنيميا إلى أن تنبه طبيب حكيم فأجرى لى اختبارًا ليثبت أننى أعانى من الأنيميا الخبيثة وأننى أحتاج للحقن بفيتامين ب ١٢، رجاء أن تشرحوا معنى الخبيثة وهل هذا يعنى أن لدى استعدادا للمرض الخبيث؟

قاسم ولى الدين ــ القاهرة

لا علاقة للاسم بما تخشاه إنما هو وصف لذلك النوع من الأنيميا قديم حيث كان اكتشافها صعبا وبالتالى علاجها. درجنا على الاعتقاد أن أنيميا الدم إنما هى أنيميا نقص الحديد، وبالتالى فعلاجها معروف سواء بتناول الحديد فى مركبات عديدة أو فيما يحتويه الطعام أما دور فيتامين ب ١٢ فاكتشافه حديث وعلاجه أيضا ميسور فلا بأس على الإطلاق من استعمال حقن ب ١٢ فى جرعات مناسبة (غالبا ١٠٠٠ ميكروجرام) لفترة مناسبة فى الأحوال التي يعانى الإنسان فيها من نقص ب ١٢ بصفة مؤقتة.

هناك أسباب يغيب فيها ب ١٢ أو يقل بصورة تستوجب حقنه بصورة منتظمة ومستمرة مثل حالات الذين تعرضوا لإزالة جزء من المعدة أو الأمعاء جراحيا أو الذين يملكون تاريخا عاذليا وراثيا لنقص ب ١٢ أو النباتيين الذين لا يأكلون اللحوم أو المدخنين بشراهة.

فيتامين ب ١٢ يساهم فى عملية انضاج خلايا الدم الحمراء وفى غيابه يقل عددها ونسبة الهيمجلوبين فيها الأمر الذى يقلل من كفاءتها على مستوى الوظائف الحيوية التى تقوم بها خاصة فى الرئة حيث يتم تبادل الغازات (ثانى أكسيد الكربون والأكسجين)، شحوب اللون وزيادة نبض القلب والإحساس بالتعب لأقل مجهود كلها أعراض للأنيميا.

المصدر الوحيد لفيتامين ب ١٢ حيوانى (اللحوم ــ البيض ــ منتجات الألبان) ويمتص فى الأمعاء الدقيقة بعد اتحاده بعامل داخلى بروتينى الطبيعة يفرزه جدار المعدة لذا فالمصابون بأمراض المناعة الذاتية (الروماتويد والذئبة الحمراء بعض الأمثلة منها) يغيب لديهم ب ١٢ نتيجة مهاجمة الجسم لهذا العامل الداخلى فلا يمتص لذا يجب أن يهتم بمعرفة السبب الحقيقى وراء انخفاض مستوى ب ١٢ لديك.