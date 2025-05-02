في قلب القاهرة، وداخل مبنى نقابة الصحفيين العتيق المُطل على شارع عبد الخالق ثروت، تنبض الحياة اليوم بإيقاع استثنائي، حيث انعقاد انتخابات التجديد النصفي للنقابة، التي تشهد منافسة شرسة على مقعد النقيب بين النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، و6 مرشحين آخرين، بالإضافة إلى 43 مرشحاً يتنافسون على 6 مقاعد لعضوية مجلس النقابة، بينهم مدير تحرير جريدة الشروق ووكيل نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ.

هنا في نقابة الصحفيين، الأصوات تتعالى، الكاميرات ترصد، يتبارى الجميع لنيل رضا أعضاء الجمعية العمومية؛ مرشحون يتحركون بين الزملاء، يقدمون برامجهم، يطرحون رؤاهم، يتحدثون عن المستقبل، الكل يسعى لكسب الثقة، والكل يدرك أن القرار في يد هؤلاء الذين احتشدوا منذ العاشرة صباحاً للإدلاء بأصواتهم.

وعقب الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العمومية، بدأت طوابير الصحفيين تمتد أمام لجان الاقتراع، وجوه مرهقة تصطف بهدوء وتنتظر دورها في الإدلاء بصوت قد يصنع الفارق، الزملاء يتبادلون التحيات والابتسامات، وآخرون يتناقشون حول أسماء بعض المرشحين وبرامجهم.

وعلى جنبات السرادق وأمام لجان الاقتراع، ينتشر مندوبو المرشحين بخفة ظل، يحملون منشورات الدعاية في أيديهم، وكلمات الإقناع على ألسنتهم، لا يفوّتون فرصة للاقتراب من الناخبين، وحثهم على التصويت لمرشحهم، مع توزيع أوراق دعاية طُبع عليها صورة المرشح ورقمه في الكشوف: "صوتك أمانة ل....".

هذا فيما تنوّعت أشكال الدعاية، حيث لجأ البعض إلى توزيع ملابس طُبعت عليها صور المرشحين وأرقامهم الانتخابية وشعارات تحفيزية، فيما وزع آخرون العصائر وزجاجات المياه التي انتشرت بين الحضور وتحمل صور بعض المرشحين.

ويمتد التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين حتى السابعة مساءً، ويجوز مد التصويت بقرار من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، في حال تواجد عدد كبير من الصحفيين للإدلاء بأصواتهم، بعدها ستبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.