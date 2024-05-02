سويسرا ترسل دعوات رسمية لأكثر من 160 وفدا قبيل انعقاد مؤتمر للسلام بأوكرانيا في يونيو

أرسلت سويسرا، اليوم الخميس، دعوات رسمية لأكثر من 160 وفدا، قبيل انعقاد مؤتمر للسلام بأوكرانيا مقرر في شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تعقد محادثات السلام يومي 15 و16 من يونيو المقبل في منتجع بورجنشتوك الواقع على بحيرة لوسيرن، حيث من المتوقع أن يحضرها زعماء العالم.

وتنظم سويسرا، الاجتماع بناء على طلب كييف، بهدف تطوير مسار نحو سلام دائم بعد مرور أكثر من عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد استبعدت روسيا مشاركتها بالفعل.

وستجرى المناقشات على أساس خطة السلام التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأمم المتحدة في أواخر عام 2022.

وطالبت كييف، بتقديم مرتكبي جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا إلى العدالة، كما تسعى للحصول على ضمانات أمنية وإقليمية.