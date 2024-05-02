نواب جزر سليمان ينتخبون جيريمايا مانيلي رئيسا للوزراء

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انتخب نواب دولة جزر سليمان اليوم الخميس جيريمايا مانيلي لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأعلن الحاكم العام لجزر سليمان ديفيد فوناجي أن مانيلي حصل على 31 صوتا مقابل 18 صوتا لزعيم المعارضة ماثيو والي وذلك خلال الاقتراع السري.

وقال مانيلي بعد إعلان فوناجي " سوف أقوم بواجباتي بجدية ونزاهة. سوف أضع في جميع الأوقات مصلحة شعبنا وبلادنا فوق جميع المصالح الأخرى".

وأضاف" قيادة دولة ليست بالمهمة السهلة أبدا. أناشدكم بأن تتذكروني وتتذكروا الحكومة في صلواتكم اليومية حتى نحكم كما أمرنا الرب".

ويشار إلى أن مانيلي كان وزير خارجية البلاد عام 2019، عندما أنهت جزر سليمان علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان من أجل الصين.

وفي عام 2022، أعلنت بكين أن جزر سليمان وقعت اتفاقية أمنية جديدة، انتقدتها الكثير من الدول الغربية بما فيها استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

وقالت الصين إن الاتفاقية الأمنية الجديدة سوف تمهد الطريق أمام بكين لمساعدة جزر سليمان، التي تقع على بعد نحو 2000 كيلومتر شمال شرق استراليا.

وقد هنأ رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيز مانيلي على انتخابه في منشور على موقع إكس.

وكتب ألبانيز" أتطلع للعمل عن قرب معه. استراليا وجزر سليمان أصدقاء مقربون ومستقبلنا متصل ببعضه".