كرم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ73، عددا من النجوم بجائزة الإبداع الفني، لكل من الفنانة لوسي، والمنتج الفني حسين القلا، والفنانة انتصار، وعازفة البيانو مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفى عز الدين.



وكانت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، قد اختارت 6 أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلمًا عُرضت تجاريًا هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

وجاءت الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة كالتالي "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري، و"رحلة 404" للمخرج هاني خليفة السيد، و"الهوى سلطان" للمخرجة هبة يسري، و"رفعت عيني إلى السماء" للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، و"الفستان الأبيض" للمخرجة جيلان عوف، وفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور.

وتشكّلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج طارق العريان، وبعضوية كل من الفنانين عمرو يوسف، ودينا فؤاد، وهبة عبدالغني، والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أيمن أبوالمكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله، والموسيقار شادي مؤنس، والناقدة الفنية ناهد صلاح.