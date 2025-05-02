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أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الجمعة، أنها شنت هجوما جديدا على إسرائيل، التي أكدت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع: "نفذنا الليلة الماضية هجوما جديدا على قاعدة جوية شرقي حيفا بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان، إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة"، في إشارة إلى المخاوف من سقوط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض.

وأفاد مجلس مجيدو الإقليمي أن شظايا الصاروخ المعترَض اخترقت سقف روضة أطفال في منطقة مشمار هعيمك، من دون وقوع إصابات.

كما أبلغت خدمة نجمة داوود الحمراء الصحية، عن إصابة رجل واحد خلال توجهه إلى ملجأ حماية.