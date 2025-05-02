برشلونة يخطط لاستعادة جريمالدو

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط لتدعيم صفوفه على المستوى الدفاعي خلال الفترة المُقبلة.

وأشارت صحيفة "إل ناسيونال" إلى أن البارسا يرغب في التعاقد مع المدافع الإسباني أليخاندرو جريمالدو لاعب باير ليفركوزن الألماني.

المدافع صاحب الـ 29 عاما كانت بداياته ضمن صفوف فريق الناشئين ببرشلونة، ثم وصل للفريق الرديف قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى ليفركوزن.

وبحسب الصحيفة فإن النادي الكتالوني يسعى لإيجاد بديل لمدافعه الشاب جيرارد مارتين، ويتناوب المشاركة معه.

ولعب جريمالدو 45 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع الفريق الألماني، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 12 هدفاً في 3664 دقيقة لعب.

يذكر أن برشلونة كان قد توج مؤخرا بطلاً لكأس ملك إسبانيا بالفوز 3-2 على ريال مدريد، فيما كان البارسا قد تعادل أيضا مع إنتر ميلان الإيطالي 3-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.