كونتي: مانشستر يونايتد لم يعرف قيمة مكتوميناي

انتقد المدير الفني لنابولي، أنطونيو كونتي، الطريقة التي تعامل بها مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي، مؤكداً أن اللاعب لم يحظَ بالدور الذي يستحقه في النادي الإنجليزي.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية مواجهة فريقه أمام ليتشي في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي:

"مكتوميناي أقوى بكثير الآن مما كان عليه عند وصوله. لقد تطور بدنياً وذهنياً، ويعيش مرحلة مفصلية في مسيرته. في يونايتد لم يكن له دور أساسي، أما هنا، فقد منحناه الثقة والمسؤولية التي استحقها".

ويقدم مكتوميناي موسماً مميزاً بقميص نابولي، حيث أحرز 11 هدفاً في 30 مباراة بالدوري الإيطالي، بينها خمسة أهداف حاسمة في آخر ثلاث جولات، ما جعله أحد أبرز ركائز الفريق في سباق الصدارة.

وأضاف كونتي: "تقدّمه يعكس تطور الفريق ككل. من الصعب أن نكون في الصدارة دون جهد جماعي واضح. لدينا 74 نقطة وهذا لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي والانضباط".

نابولي يحتل صدارة ترتيب الكالتشيو بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

واختتم كونتي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحذر قائلاً: "اللقب لم يُحسم بعد، علينا أن نحافظ على التواضع والهدوء حتى النهاية".