الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع في أبريل مع زيادة أسعار الحبوب واللحوم

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، بأن مؤشرها المرجعي لأسعار السلع الغذائية العالمية ارتفع في أبريل، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب الرئيسية، اللحوم ومنتجات الألبان.

بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في أبريل 128.3 نقطة، بزيادة 1.0% عن مارس و7.6% عن نفس الشهر من العام الماضي. وشهد مؤشر أسعار الحبوب زيادة بنسبة 1.2% مقارنةً بشهر مارس، حيث ارتفعت أسعار القمح العالمية بشكل طفيف بفعل انخفاض الإمدادات القابلة للتصدير من روسيا. كما شهد مؤشر الفاو لأسعار الأرز زيادة نتيجة للطلب المتزايد على الأصناف العطرية.

أما أسعار الذرة، فقد ارتفعت نتيجة لانخفاض المخزونات الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أثرت تقلبات العملات على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات تعديلات سياسات التعريفات الجمركية التي زادت حالة عدم اليقين في السوق.

وفي قطاع اللحوم، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 3.2% في أبريل مقارنةً بشهر مارس، مع زيادة أسعار جميع فئات اللحوم، لا سيما لحم الخنزير، في حين سجلت أسعار لحوم الأبقار زيادة في أستراليا والبرازيل، حيث استمر الطلب العالمي على الواردات مع محدودية توافر الصادرات.

كما شهد مؤشر أسعار منتجات الألبان ارتفاعًا بنسبة 2.4% في أبريل مقارنةً بالشهر السابق، ليصل إلى 22.9% أعلى من مستواه في نفس الشهر من العام الماضي.