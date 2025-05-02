رائدتا فضاء من ناسا تكملان خامس مهمة سير نسائية في الفضاء

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الخميس إن رائدتي الفضاء آن ماكلين ونيكول آيرز أمضيتا نحو سبع ساعات خارج محطة الفضاء الدولية لإجراء إصلاحات وصيانة، لتكون خامس مهمة سير في الفضاء تشارك فيها نساء فقط .

وخلال السير في الفضاء، قامت رائدتا الفضاء الأمريكيتان بتركيب قوس تثبيت لمصفوفات الطاقة الشمسية المزمع تركيبها ونقل هوائي اتصالات المحطة الفضائية.

وكانت هذه مهمة السير في الفضاء رقم 275 في تاريخ محطة الفضاء الدولية والخامسة فقط التي تقوم بها نساء فقط. وكانت هذه ثالث مهمة سير في الفضاء لماكلين والأولى لآيرز.