قال مسؤولون في هيئة الطيران المدني الفلبينية إن طائرة تابعة لشركة طيران "إير نيوجيني" تقل على متنها 146 شخصا من الركاب وطاقمها هبطت اضطرارياً اليوم /السبت/ في مدينة دافاو في جنوب الفلبين.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن المسؤولين بالهيئة القول إن الطائرة التي كانت متجهة من هونج كونج إلى بابوا غينيا الجديدة هبطت اضطراريا بعد ورود إشارات عن احتمال نشوب حريق في أحد محركاتها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 137 راكباً وأفراد الطاقم التسعة، الذين نزلوا من الطائرة وهي من طراز بوينج (767-383ER) عبر مزالق الطوارئ بعد أن حولت مسارها وهبطت في مطار دافاو الدولي.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية إريك أبولونيو إن الطيارين اللذين يقودان الطائرة أفادا بأنهما رصدا، عبر مؤشر، شرارة أو حريقاً محتملاً في المحرك الأيمن، واتخذا إجراءات السلامة وطلبا الهبوط الاضطراري في دافاو. ونُقل الركاب وأفراد الطاقم إلى مبنى المطار، حيث قُدّمت لهم المساعدة ووُفرت لهم أماكن إقامة فندقية. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار في الطائرة.

وأُغلق مطار دافاو أمام الرحلات الجوية الأخرى للسماح بالاستجابة لحالة الطوارئ مما أدى إلى إلغاء رحلتين داخليتين قادمتين. وأُعيد فتح المطار لاحقاً بعد استكمال فحوصات السلامة على المدرج الرئيسي، وفقاً لهيئة الطيران المدني في الفلبين.