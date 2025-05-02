ماريسكا يحذر من التراخي رغم الفوز الساحق

حذر إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، من أن المهمة لم تنته بعد، رغم فوز فريقه الكبير 4-1 على مضيفه يورجوردين السويدي، أمس الخميس، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر.

ولا يزال ماريسكا يتذكر خيبة أمله في دور الثمانية للنسخة الحالية للبطولة أمام ليجيا وارسو البولندي، الذي فاز على تشيلسي في معقله ستامفورد بريدج، بعدما فاز البلوز ذهابا 3-0 على ملعب منافسه.

وقال ماريسكا عقب المباراة "كان الأداء جيدا لمدة ساعة و70 دقيقة، ثم تراجعنا قليلًا في آخر 20 دقيقة لأننا كنا متقدمين 4-0، لكن هذا أظهر لنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بالتراجع".

وأوضح "لقد فزنا خارج أرضنا على ليجيا وارسو 3-0، لكننا عانينا على أرضنا، لذا فهي تجربة جيدة. بالتأكيد سننهي مهمتنا على أفضل وجه في مباراة الإياب بملعبنا".

وشدد ماريسكا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "لدينا تجربة ليجيا وارسو، ويمكننا التعلم منها".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن المباراة قد انتهت، أجاب ماريسكا بحزم "لا، لا، بالتأكيد".

يذكر أن الفائز من مواجهة تشيلسي ويورجوردين، سيلتقي في المباراة النهائية، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين ريال بيتيس وفيورنتينا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين أمس الخميس، بملعب ريال بيتيس، أسفرت عن فوز الفريق الإسباني 2-1.