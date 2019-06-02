إلتون جون ينتقد حذف روسيا مقاطع عن المثليين بـ«Rocketman»

انتقد المغني البريطاني إلتون جون حذف روسيا مشاهد جنسية مثلية في الفيلم الغنائي الجديد (روكت مان- Rocketman) المستوحى من حياته الشخصية.

وأصدر جون وصناع الفيلم، الذي يصور رحلة وصول المغني المثلي إلى عالم الشهرة، بيانا يوم الجمعة بعدما ذكرت وسائل إعلام أن الرقابة الروسية قررت حذف مشاهد جنسية بين مثليين وأخرى لتعاطي المخدرات.

وجاء في البيان: "نرفض بأشد العبارات قرار الانقياد للقوانين المحلية وقيام الرقابة بحذف مشاهد من "روكت مان" لعرضه في السوق الروسية" بحسب وكالة رويترز.

ونقلت صحيفة موسكو تايمز، عن ناقد روسي شاهد الفيلم في عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في 16 مايو، قوله إن عدة مقاطع من الفيلم، مدتها خمس دقائق تقريبا إجمالا، اختفت في النسخة الروسية، بعدما بدأ عرض الفيلم الأسبوع الماضي في أنحاء العالم.

وجون الذي يبلغ من العمر 72 عاما، من المدافعين البارزين عن حقوق المثليين، وانتقد علانية من قبل قانونا يعود لعام 2013 يحظر نشر مواد "دعائية للمثلية" بين الشبان الروس.