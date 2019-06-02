رئيسة الكتلة البرلمانية للبديل اليميني: الائتلاف الحاكم بألمانيا قارب على الانهيار

أعربت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني المعارض، عن رأيها في أن الائتلاف الحاكم الكبير أوشك على الانهيار بعد إعلان أندريا نالس استقالتها من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف.

وقالت فايدل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: "ليس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحده الذي يوجد في حالة تفكيك، ولكن الائتلاف الحاكم يسير فوق خشبة المسرح السياسي كميت حي".

يذكر أن نالس أعلنت في وقت سابق اليوم عزمها الاستقالة من منصبها، وذلك بعد الخسائر الثقيلة التي تكبدها الحزب-يسار الوسط- في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي.

وقالت نالس في برلين اليوم إنها ستبلغ قيادة الحزب غدا رسميا باستقالتها من منصبها بعدما كانت أول سيدة تصبح رئيسا للحزب، ثم استقالتها من منصبها كرئيسة للكتلة البرلمانية للحزب في اليوم التالي.