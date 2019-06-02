بيت السناري يستضيف الملتقى السنوي الـ6 للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية

ينظم بيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، عدد من الفعاليات الثقافية، ضمن الملتقى السنوي السادس للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية، وذلك بمقر البيت في حارة منج، خلف المدرسة السنية، ميدان السيدة زينب.

ويحمل الملتقي هذا العام عنوان "الأبواب والشبابيك في التراث المصري"، والذي يضم "التراث الإسلامي، القبطي، النوبي؟، الشعبي، الأبنية والأثرية".

ويتضمن الملتقى العديد من الأنشطة ومنها: "معرض ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي، محاضرات، ورش عمل، معرض للحرف التقليدية التراثية، حفل غنائي تراثي، ومعرض للكتب".