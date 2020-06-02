المستشار الفني لبيراميدز: لا أعلم أي شيئ عن التعاقد مع حجازي

أكد عبدالعزيز عبدالشافي، المستشار الفني لفريق بيراميدز، أنه لا يعلم أي شيئ عن ما يتردد بوجود مفاوضات من جانب ناديه مع أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر المحترف بصفوف فريق ويست بروميتش الإنجليزي.

وقال زيزو في خلال استضافته في قناة "أون تايم سبورت" اليوم الثلاثاء:" أسمع مثل الجميع، لا أعلم أي شيئ عن مفاوضات بيراميدز مع حجازي، فوجئت بسماعها، اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي".

وأضاف:" هناك صفقات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، أعتقد أن بيراميدز في حدود عامين اذا استمر بنفس المعايير سينافس بقوة على لقب الدوري العام".