ألمانيا تدرس إمكانية فرض قيود على إمدادات الأسلحة لإسرائيل

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أعلن بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، أن بلاده تدرس إمكانية فرض قيود على إمدادات الأسلحة لإسرائيل حال إقدامه على تنفيذ اجتياح واسع النطاق لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في تصريحات تلفزيونية: إن برلين تفكر في اتخاذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتسليح إسرائيل، مؤكدا أنه يجري مناقشة هذا الأمر في الوقت الراهن.

ودعا بيستوريوس الاحتلال الإسرائيلي إلى "التركيز على منع التصعيد في الصراع".

ورغم أن الولايات المتحدة داعم رئيسي للاحتلال الإسرائيلي، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد مؤخرا بفرض مزيد من القيود على إمدادات الأسلحة إذا ما مضى الكيان الإسرائيلي في تنفيذ "هجوم واسع" على رفح المكتظة بالسكان.

ورفح هي المحطة الأخيرة لأكثر من مليون نازح فلسطيني، ظلوا يتنقلون من منطقة لأخرى في القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي، واليوم مهددون بنزوح جديد.

وعبرت الولايات المتحدة وعدة دول غربية عن خشيتها من أن يؤدي اجتياح الكيان الإسرائيلي، رفح المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، إلى كارثة إنسانية وخسائر بشرية كبيرة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية تقارير تفيد بأن واشنطن علقت تسليم شحنة من القنابل الثقيلة للكيان الإسرائيلي وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.