باكستان تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

قبلت باكستان اليوم الأربعاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى ما يسمى مجلس السلام في غزة.

وقال مكتب وزارة الخارجية في بيان: "تود أن تعلن باكستان قرارها بالانضمام إلى مجلس السلام في إطار جهودها الجارية لدعم تطبيق خطة السلام في غزة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".

يشار إلى أن "مجلس السلام" هو جزء من المرحلة الثانية لخطة السلام التي أعدها ترامب من أجل غزة، التي لحق بها دمار شديد بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. لكن القادة الأوروبيين يساورهم القلق من محاولة مجلس ترامب أن يكون منافسا للأمم المتحدة وأن يتم استخدامه من أجل قضايا جيوسياسية أخرى.

وأضاف البيان أن باكستان أعربت عن أملها في أن يسهم إنشاء إطار العمل هذا في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فضلا عن إعادة إعمار قطاع غزة